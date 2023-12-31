إمام مسجد عمرو بن العاص: ابدأوا العام الجديد بشكر نعم الله عليكم

كشف الدكتور يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، معنى الحديث النبوي الشريف «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، لافتًا إلى أن من لوازم شكر الله، أن يشكر الإنسان غيره إذا قدّم له معروفا.

«عزام»: من كان من طبعه نكران معروف الناس فمن طبعه كفران نعمة الله

وقال إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع عبر قناة «الناس»، اليوم الأحد: «من كان من طبعه كفر ونكران معروف الناس، فأيضا من طبعه كفران نعمة الله عليه، والله يريدنا أن نشكر بعضنا بعض» مضيفًا: «خلق الشكر من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن نقول من أحسن أحسنت، ورسالة إلى كل الناس ابدأوا العام الجديد بشكر نعم الله عليكم».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيًا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.