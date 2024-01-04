الجمهور يشيد بمسلسل «حالة خاصة»: أكثر من رائع

نال مسلسل «حالة خاصة»، الذي عُرضت أولى حلقاته مساء الأربعاء على منصة «Watch it»، إشادات عديدة من الجمهور، حيث يناقش قضية مهمة وهي التوحد.

إشادات الجمهور بمسلسل حالة خاصة

وروجت الفنانة غادة عادل لأولى حلقات المسلسل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «استعدوا عشان تقابلوا أماني النجار مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية، يعرض ابتداءً من 3 يناير».

وبمجرد انتهاء عرض الحلقة الأولى من المسلسل، انهالت تعليقات الجمهور. قال أحد المتابعين: «عجبني جدا بداية موفقة للسنة الجديدة» وجاء تعليق آخر: «مسلسل جميل أووي»، وقال آخر: «لو في كلمة أكتر من رائع كنت قولتلها برافو بجد». وعلق آخر: «أحلى مسلسل نبتدي بيه 2024»، وقال آخر: «حالة خاصة الحلقتين اللي نزلوا تحفة جدا».

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.