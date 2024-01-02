غادة عادل تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «حالة خاصة»

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة أحد إنتاجات منصة watch it، والذي يقدم بطولته الفنانة غادة عادل، بمشاركة الفنان طه دسوقي.

غادة عادل فى مسلسل حالة خاصة

وعن المسلسل، قالت الفنانة غادة عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في هذا العمل المهم الذي يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي المصابين بمرض التوحد وكيف يتعامل المجتمع معهم؟

وتابعت عادل بأنّها خلال الأحداث تقدم شخصية المحامية أماني النجار، وأنّها قد تكون قدمت من قبل شخصية المحامية ولكن هذه المرة مختلفة بتفاصيل مختلفة؛ لأنّ كل عمل يفرض نفسه بشكل آخر قائلة: «واضح كدا إن حبيت المحاماة أوي بس الشخصية المرادي قوية، وحبيتها وأتمنى تعجب الجمهور».

يذكر أن مسلسل حالة خاصة يقوم ببطولته عدد من الفنانين من بينهم غادة عادل وطه دسوقي وأحمد طارق وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.