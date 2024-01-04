مسلسل حالة خاصة يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته

احتفل الفنان طه دسوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتصدر مسلسل مسلسل «حالة خاصة»، الذي عُرضت أولى حلقاته مساء الأربعاء على منصة «Watch it»، تريند جوجل.

ونشر طه دسوقي البوستر الدعائي للمسلسل معلقًا: «حالة خاصة تريند جوجل الحمد لله».

لتنهال تعليقات الجمهور بالاشادات بالمسلسل بعد عرض أول حلقتين منه واصفين الحلقات بالرائعة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، يتنمي لنوعية مسلسلات ال 10 حلقات

وانطلق عرض حلقات مسلسل «حالة خاصة» على منصة watch it الرقمية، الاربعاء الماضي ، إذ تُعرض حلقتين كل أسبوع.

ورجت منصة watch it لمسلسل حالة خاصة قبل فترة من عرضة بطرح البرومو الرسمي والبوسترات الدعائية للأبطال والكشف عن أسماء شخصياتهم.