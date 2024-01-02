أحمد طارق يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «حالة خاصة»: بنقدم دراما هادفة

تحدث الفنان أحمد طارق، عن دوره في مسلسل «حالة خاصة» بجانب الفنانة غادة عادل والفنان طه دسوقي، الذي ينطلق عرضه غدا، عبر منصة watch it.

أحمد طارق يتحدث عن مسلسل «حالة خاصة»

قال الفنان أحمد طارق، لـ«الوطن»، إنه تحمس للغاية منذ اللحظة الأولى للمشاركة في مسلسل «حالة خاصة»، لأنه عمل اجتماعي يناقش مشكلة مهمة: «عمل هادف بيقدم موضوع اجتماعي مهم، له هدف وبيوعي الناس، وأنا بحب النوع ده من الأعمال اللي الجمهور يحس إنه بجد وصله رسالة مهمة وقوية».

وتابع «طارق» بأن العمل يناقش موضوع التوحد، الذي يعاني منه بعض الأشخاص: «المصابون بهذا المرض بيكونوا أشخاص زينا بالظبط، بس بيكونوا أكثر ذكاء، وبيمتلكوا قدرات عقلية قوية جدا، وللأسف فيه كتير من المجتمع مش مستوعب ده، علشان كده أتمنى أن العمل يوعي الناس».

أكد أنه في هذا العمل يقدم شخصية مختلفة وجديدة عليه: «الناس بتشوفني كل مرة في قصة حب وشخص هادي وعاقل، المرة دي هيتفاجئوا من تفاصيل الشخصية اللي بقدمها».

يذكر أن مسلسل «حالة خاصة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم غادة عادل وطه دسوقي وأحمد طارق وحسن أبوالروس، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.