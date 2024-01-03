رئيس منصة «Watch it» عن مسلسل حالة خاصة: نهتم بمناقشة قضايا المجتمع

كشفت نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـ«Watch it»، عن أسباب تحمس المنصة لمسلسل «حالة خاصة»، الذي سيطرح اليوم أولى حلقاته، إذ ينتظره عدد كبير من الجمهور.

نشوى جاد تكشف تفاصيل مسلسل حالة خاصة

وقال نشوى جاد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم دائما يهتموا في منصة «Watch it» بمناقشة قضايا المجتمع، خلال الأعمال الفنية، وأنهم يملتكون سيناريو العمل منذ عام.

وأضافت أن سبب تأخير تقديم العمل، أنهم كانوا يحرصون على طرح العمل في الوقت المناسب للجمهور، وأن المسلسل يناقش قضية «التوحد»، ورسالته هي «أن اختلاف بعض الأشخاص هو تميزهم، ومساعدة الناس لهذه الأشخاص للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي».

أبطال مسلسل حالة خاصة

يذكر أن مسلسل مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.