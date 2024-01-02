أبطال مسلسل حالة خاصة يحتفلون بطرحه على منصة «watch it» غدا

احتفل أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة بطرح العمل، على منصة «watch it» غدا، بأحد الفنادق في منطقة الجيزة، وذلك بحضور نشوى جاد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمنصة.

العرض الخاص لمسلسل حالة خاصة

وجاء في مقدمة الحضور، غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، الطفل آدم وهدان، والمؤلف مهاب طارق، والمنتج طارق الجنايني.

وينطلق عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة watch it الرقمية، غدًا الأربعاء، بواقع حلقتين في الأسبوع.

وكانت المنصة روجت للمسلسل على مدار الأسبوعين الماضيين سواء بطرح البرومو الرسمي أو البوسترات الدعائية للأبطال والكشف عن أسماء شخصياتهم.