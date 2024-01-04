للموظفين.. اعرف شروط ترحيل رصيد الإجازات من 2023 إلى 2024

مع بداية عام جديد يبحث الموظفون عن رصيد إجازاتهم، وعدد الأيام المسموح بترحيلها من رصيد العام المنصرم إلى العام الجديد، وكيفية الحصول عليها وفقا للقانون سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وهو ما كشفت عنه مصادر في وزارة العمل، ونستعرضه في السطور التالية.

تفاصيل الإجازات وترحيلها

- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حسم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بكافة الإجازات السنوية وكذلك مواعيد العمل.

- يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة من كل عام للعام الجديد بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل في القطاع الخاص.

- 6 أيام فقط يجوز ترحيلها أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها.

- العامل أقل من 30 سنة يحق له 21 يوما إجازة سنوية.

- تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات.

- العامل أكثر من 30 عاما في القطاع الخاص يجوز له 15 يوما ترحيل من العام الماضي للعام التالي.