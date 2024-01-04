40 شهيدا في قصف جوي ومدفعي مكثف لخان يونس جنوبي غزة كتب: أحمد العانوسي 06:44 ص | الخميس 04 يناير 2024 القصف بغزة أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، سقوط أكثر من 40 شهيدًا جراء قصف جوي ومدفعي مكثف لخان يونس جنوبي القطاع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف مدفعي كثيف لمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة أزمة اقتصادية تضرب قطاع الزراعة في إسرائيل بسبب الحرب على غزة.. خسائر فادحة تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب على غزة بمفرده بعد اعتقال والده.. الطفل «وسيم» يسير من غزة إلى رفح الفلسطينية ليغسل كليته غزة الاحتلال بقلم أحمد العانوسي