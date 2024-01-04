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40 شهيدا في قصف جوي ومدفعي مكثف لخان يونس جنوبي غزة

كتب:

أحمد العانوسي
06:44 ص | الخميس 04 يناير 2024
القصف بغزة

القصف بغزة

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، سقوط أكثر من 40 شهيدًا جراء قصف جوي ومدفعي مكثف لخان يونس جنوبي القطاع.

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