ما موقف المحلات التجارية من زيادة الإيجار القديم؟.. قانوني يوضح

ينتظر مالكي الإيجار القديم موعد زيادة القيمة الإيجارية للوحدات التي تخضع للزيادة، والتي تقدر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، وتعد هي الزيادة الثانية منذ إصدار القانون في مارس 2022، والتي تستمر لمدة 5 سنوات تنتهي في مارس 2027.

زيادة الإيجار القديم 2024

وعن موقف المحلات التجارية من زيادة الإيجار القديم، وقال المحامي إسلام عبدالمقصود إن الحالات التي يطبق عليها زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% هي الأشخاص الاعتبارية، والتي حددها القانون 49 لسنة 1977 والقانون رقم 139 لسنة 1981.

موقف المحال التجارية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية 15% لم تشمل أي من «الوحدات السكنية أو المحال التجارية»، موضحًا أن الزيادة تكون فقط على الأشخاص الاعتبارية، تلك الصفة القانونية التي تُمنح للهيئات والمنشآت العامة والخاصة والأوقاف والوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات والأحزاب.

وأشار إلى أنه يجرى فسخ عقد الإيجار القديم مع الأشخاص الاعتبارية التي سبق ذكرها، بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون في مارس 2022، أي في 2027، وتعود الوحدة إلى المالك.