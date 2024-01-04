«القاهرة الإخبارية»: أزمة في الولايات المتحدة بسبب المهاجرين غير الشرعيين

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن هناك مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب المهاجرين منذ عام 2022، لافتا إلى أن مدينة نيويورك وحدها استقبلت أكثر من 160 ألف مهاجر غير شرعي.

اتهامات لتكساس بتصدير المهاجرين إلى ولايات أخرى

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ولاية تكساس وحاكمها هي التي تصدر المهاجرين غير الشرعيين إلى ولايات معينة في أمريكا، خصوصا الولايات الشمالية الديمقراطية وهي نيويورك وشيكاغو ونيو جيرسي، موضحا أن نيويورك تعاني من استقبال المهاجرين، فهم أصبحو عبئا كبيرا على الولايات.

وتابع أن هناك أزمة مالية بسبب هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن الحدود ما بين الولايات المتحدة والمكسيك تتجاوز 3 آلاف كيلو متر، ونزوح هؤلاء المهاجرين أدى إلى أزمة كبيرة وصلت إلى المطالبة بعزل وزير الأمن الذي فشل في صد المهاجرين.