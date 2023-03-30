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بريطانيا تعتزم إيواء المهاجرين غير الشرعيين في قواعد عسكرية

كتب:

شريف سليمان
11:07 ص | الخميس 30 مارس 2023
إيواء المهاجرين غير الشرعيين

إيواء المهاجرين غير الشرعيين

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بحث إيواء المهاجرين غير الشرعيين في قواعد عسكرية ببريطانيا».

جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من معالجة وصول قوارب الهجرة غير الشرعية الصغيرة إحدى أولوياته الرئيسة، على أمل أن تحفز خطواته الصارمة بشأن الهجرة غير الشرعية البريطانيين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

إنشاء أماكن إقامة أساسية

وزير الهجرة البريطاني قال إن الحكومة البريطانية تعمل على أن تنشئ أماكن إقامة أساسية في القواعد العسكرية للمهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، فضلًا عن أنّها تدرس أيضا إمكانية إيوائهم في سفن.

انتقادات عنيفة

وردا على انتقادات عنيفة من بعض الأصوات المعارضة للعدد المتزايد من المهاجرين الذين يقيمون في فنادق، قال وزير الهجرة البريطانية إنّ الحكومة تمضي قدمًا في خطة لتوفير سكن أساسي على نطاق واسع في المواقع العسكرية بجنوب شرق وشرق إنجلترا عبر توفير الإقامة للآلاف من طالبي اللجوء في ثكنات معاد استخدامها وكبائن متنقلة.

خطوة وضع المهاجرين في ثكنات عسكرية تعرضت للانتقادات من جماعات حقوقية لعدم توفير سكن لائق فيما أثار وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفري، مخاوف بشأن استخدام قاعدة في دائرتي الانتخابية.

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