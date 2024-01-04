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«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تجاهل أمريكا للأوضاع المأساوية في غزة

كتب:

هانى حسن
09:27 ص | الخميس 04 يناير 2024
جانب من التقرير

جانب من التقرير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «بعد العقاب الشامل والقتل الجماعي في غزة.. أمريكا تغمض عينيها عن انتهاكات إسرائيل».

وذكر التقرير: «حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 80 ألفا بين شهيد وجريح بخلاف المفقودين، وأغلبية الضحايا أطفال ونساء وفقا للإحصاءات».

وأضاف: «قطاع سوي أغلبه بالأرض، واستهداف كامل أخرج البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه خارج الخدمة، عقاب شامل وقتل جماعي واستباحة لكل شيء، ماذا يمكن أن تسمي تلك الحالية التي تختزل نحو 3 أشهر استباحت فيها إسرائيل كل غزة».

وتابع: «عبارة واحدة منها ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة تنظر بعين واحدة أو تغمض عينيها عن ممارسات إسرائيل في غزة، ولا ترى أنّ ما يجري في القطاع المدمر إبادة جماعية».

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بقلم هانى حسن