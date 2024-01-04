الخشت يشارك في اجتماع الجامعة الإسلامية بباكستان عبر «فيديو كونفرانس»

شارك الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، برئاسة الرئيس الباكستاني عارف علوي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

وناقش الاجتماع بحضور الرئيس الباكستاني، وبمشاركة عدد من العلماء البارزين أعضاء مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، تقريرًا حول أداء الجامعة وأنشطتها التعليمية والبحثية.

الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980، بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والسعودية، وباكستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وعدد من المنظمات من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي، ويتم تدريس العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلمية الأخرى بالجامعة.