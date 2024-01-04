استخدمت في اغتيال العاروري.. ما الطائرات المسيرة؟

أثار اغتيال صالح العاروري القيادي بحركة حماس، جدلا واسعا إذ استشهد جراء استهداف مكتب للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة طائرات مسيّرة كبيرة الحجم.

وتصنع الطائرات المسيرة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وفي الشرق الأوسط أصبحت كل من إسرائيل وإيران من الدول الرائدة في مجال صناعتها. وفقا لوكالة «سبوتنيك».

أبرز المعلومات عن الطائرات المسيرة

1- تعد الطائرات المسيرة الـ«درونز» ضمن أخطر الأسلحة وأكثرها فتكا في الحروب الحديثة.

2- المُسيّرة عبارة عن «روبوتات» طائرة يتم التحكم فيها عن بعد أو تعمل بصورة مستقلة، وفقا لـ«سبوتنك».

3- تكون مزودة بنظامٍ ملاحي خاص مرتبط بأنظمة الملاحة العالمية.

4- يختلف نوع وحجم الطائرة المسيرة وفقا لطبيعة المهام المصممة لتنفيذها.

5- أبرز أنواع الطائرات المسيرة تكون بمروحة واحدة أو متعددة المراوح، أو مسيرة بأجنحة ثابتة، أو مسيرة هجينة بأجنحة ثابتة ومراوح.

6- تعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية عن الخصم.

7- توجد مسيرات قتالية وغير قتالية ومسيرات خاصة بمهام الحرب الإلكترونية.

8- تصنعها إسرائيل والعديد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

جدير بالذكر أن الطائرات المسيّرة أحدثت تغييرا جذريا في المجال العسكري، خصوصا في مهام الاستخبارات لمهارتها العالية في الاستطلاع والرصد، وتمكنها من توفير بيانات دقيقة للغاية حول المناطق المستهدفة، دون التعرض للخطر، كما يمكنها رصد تحركات الأهداف وتنفيذ ضربات جوية دقيقة، وتقلل الأخطار المحيطة بالجنود إذ تحوم دون طيار.