متخصص بالشأن الإسرائيلي: اغتيال العاروري أجهض جهود التهدئة بالمنطقة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير والمتخصص بالشأن الإسرائيلي، إن الهجوم لاغتيال صالح العاروري كان مفاجئا إذ لم يكن معلن استهداف قيادات حماس، لأن الحديث كان يدور على استهداف شخصيات أخرى منها محمد الضيف ويحيى السنوار.

اغتيال العاروري

وأضاف «أنور» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن عنصر المفاجأة جعل الأهداف سهلة، حيث تمت عملية الاغتيال بمكتب علني بطريقة فيها خفة وتصعيد، لافتا إلى أن عملية اغتيال العاروري فيها إجهاض للجهود التي تسعى للتهدئة ووقف العدوان واسترجاع الثقة بين الطرفين.

سبب لجوء قوات الاحتلال للاغتيالات

وأردف، أن الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال ترجع إلى فشلها في تحقيق أهدافها بحرب غزة، ومحاولة لتهدئة الداخل الإسرائيلي الغاضب من الفشل الإسرائيلي في إدارة الحرب بغزة.