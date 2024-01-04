«أيقونة البحار» أكبر سفينة سياحية بالعالم.. 5 أضعاف «تيتانك» وتحمل 7 آلاف راكب

سفينة كبيرة سُميت بـ«أيقونة البحار»، يصل طولها إلى نحو 1198 قدما، أي ما يعادل طول 3 ملاعب كرة قدم كبيرة، وارتفاعها 362 مترا، صُممت واجهتها على شكل «قُبة»، ولُونت بأكثر من لون، انطلقت في أولى رحلاتها إلى بورتوريكو، وبالتحديد مدينة بونس الإسبانية، حاملة على متنها نحو 7600 شخص، في رحلة ترفيهية تستغرق نحو 7 أيام.

تفاصيل أكبر سفينة سياحية في العالم

«أيقونة البحار» هي أكبر سفينة سياحية ترفيهية في العالم، وأكبر بخمس مرات من السفينة المنكوبة تيتانيك، استغرق صنعها أكثر من 3 سنوات، تضم 20 طابقا، ووزنها يصل إلى نحو 250 ألفا و800 طن، وغرفا تتسع لـ7600 ضيف، كلفت شركة الرحلات البحرية «Royal Caribbean» ملياري دولار، كما تضم قاعة طعام و6 حمامات سباحة وأكبر حديقة مائية في البحر لأي سفينة سياحية في العالم، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية».

ووفق وسائل إعلام أجنبية، فإن السياح والسكان في بونس، بورتوريكو، ألقوا نظرة خاطفة على أكبر سفينة سياحية وترفيهية في العالم التي أخذت استراحة في الميناء كجزء من رحلتها التجريبية، اللازمة للحصول على شهادتها، بينما ستنطلق من «بورتوريكو» إلى خارج ميامي بفلوريدا في 27 يناير الجاري برسوم للراغبين، حيث يقضي السياح 7 ليالٍ حول منطقة البحر الكاريبي، بنحو 1200 جنيه إسترليني للفرد الواحد.

حجز جميع قاعات سفينة «أيقونة البحار»

الشركة المصنعة للسفينة، أكدت أنه جرى حجز جميع قاعات الجلوس تقريبا ودفع ثمنها، وتتراوح تكلفة تلك الغرف التي لا تزال متاحة ما بين 4000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تحصد تلك السفينة 10 ملايين دولار في الأسبوع، وفق تصريحات رئيس الشركة، مايكل بايلي، مضيفا أنها ستكون وجهة العائلات: «نحن نسوقها باعتبارها الوجهة المطلقة للعطلات العائلية، وستستمتع العائلات معنا كثيرا».