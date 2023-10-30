«شبيهة تيتانك».. برامج سياحية لركاب سفينة «Resillient Lady» في مدن مصر

قام ركاب السفينة «RESILLIENT LADY»، والتي تعد واحدة من أجمل وأضخم سفن العالم، بعدة جولات لزيارة المعالم السياحية في مدن سفاجا والغردقة والأقصر وأسوان، وذلك عقب رسوها بميناء سفاجا قادمة من ميناء بورسعيد، ضمن برنامج رحلات السفينة في عدد من دول العالم، وعلى متنها 2326 سائحا من جنسيات مختلفة، و1125 فردا من طاقمها.

شبيهة السفينة «تيتانك» في سفاجا

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر لـ«الوطن»، إن «RESILLIENT LADY» واحدة من أجمل وأضخم السفن التي تجوب العالم في رحلات سياحية، وهي شبيهة بالسفينة «تايتنك»، رست في ميناء سفاجا قادمة من ميناء بور سعيد، وستغادر إلى ميناء دبي عقب انتهاء البرنامج السياحي في مصر.

برامج ورحلات سياحية

وأشار «أبو طالب» إلى أن شركات السياحة نظمت برنامجا لركاب السفينة، وعددهم 2326 سائحا من جنسيات أجنبية مختلفة، بهدف الترويج للمعالم المصرية، حيث تم نقل السياح بأتوبيسات سياحية مكيفة، وتوفير كل سبل الراحة وتقديم التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء الإجراءات عند استقبال السياح ومغادرتهم.

يذكر أن السفينة «RESILLIENT LADY» تجوب العالم في رحلات منتظمة بطول 277 مترا، وتتكون من 17 طابقا، و1408 غرف، و20 مطعما، ومجموعة وسائل ترفيه وصالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة.