الكشف على أكثر من 300 مواطن في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة طبية بعزبة عز الدين الصيرفي الهواري بوحدة قرية قليشان، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود محافظة البحيرة.

كما وجّهت نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القري من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأسفرت القافلة الطبية عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 302 حالة تنوعت ما بين «189 باطنة - 32 أسنان - 62 رمد - 19 عمل نظارات طبية».

يشار إلى مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة شهدت تنفيذ عدة قوافل طبية خلال الأيام الماضية أسفرت عن الكشف 500 مواطن من خلال توافر 8 عيادات متنقلة، كما تم صرف العلاج مجانا، تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة.