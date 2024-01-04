بسبب تقرير.. هبوط حاد في أسعار البيتكوين والعملات المشفرة

شهدت عملة البيتكوين، خلال الساعات الماضية، انخفاض حادا في قيم تداولها، بعد إصدار تقرير سلبي أدى إلى حدوث موجة من البيع الحاد للعملة الإلكترونية من قبل أصحابها بمواقع التداول، وتجاوزت نسبة الهبوط 10%؛ ليهبط السعر من 45 ألف دولار لـ40 ألفًا و750 دولارًا، خلال ساعة واحدة فقط.

منصة العملات المشفرة «ماتريكس بورت» أصدرت تقريرا تسبب في الانخفاض

وأوضح عدد من متداولي العملات المشفرة، أنّ الانخفاض الحاد في أسواق العملات المشفرة جاء عقب نشر منصة للعملات المشفرة «ماتريكس بورت» لتقرير أوضحت فيه أن الهيئة التابعة للأوراق المالية والبورصات الأمريكية رفضت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة ضمن البورصة؛ ليشدد التقرير على أن البيتكوين سينخفض بين 38 لـ36 ألف دولار في وقتٍ قريب.

ذلك ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى الآن تؤكد صحة ما نشر ضمن البيان، لكن ظهور الشائعة أدى لزعزعة استقرار السوق، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد بقيمة العملة الإلكترونية، لأن هناك الكثير من التوقعات في السوق حول مستقبل موافقة مؤسسة التدريب الأوروبية، عقب التقرير الأخير لـ «ماتريكس بورت»، والذي تسبب في تأثير هائل بالأسواق.

لم ير المعلقين أنّه حتى الآن لو تمت الموافقة على مؤسسة التدريب الأوروبية، سيكون رد الفعل هو البيع، ما سيؤدي لحالة واسعة من بيع العملة الإلكترونية، وهي عملة البيتكوين بالأسواق العالمية، رغم من كون هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تعلن القرار بعد، لكن التقلبات بالسوق زادت مع اقتراب القرار، ليبدو من المرجح أن تستمر التقلبات عقب القرار.

وبلغ معدل السحب حاليا هامش الـ12% عبر أسواق العملات المشفرة، لكن التوقعات السلبية في السوق لا تزال موجودة، لأنه من المتوقع ان يشهد البيتكوين انتعاشًا لـ42 ألف دولارا، عقب انخفاضه لـ40 ألفًا و750 دولارًا.

أما وعن عملة الإيثريوم، فقد ارتفاعت بمقدار 2200 دولار عقب الانخفاض لـ2100 دولار، لأنه في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، فقد وصل حجم المركز الذي تمت تصفيته بالساعة الأخيرة 400 مليون دولار، بحسب موقع «إنفستنج».