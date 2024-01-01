ما الذي ينتظر عملة البيتكوين في 2024؟.. ارتفعت 152% خلال العام الماضي

شهدت سوق العملات المشفرة خلال العام الماضي نشاطا ملحوظا، لترتفع عملة البيتكوين الأشهر في العالم نحو 152%، وسط توقعات باستمرار الارتفاع، بحسب CNBC.

العديد من الأزمات في عام 2022

وواجهت سوق العملات المشفرة العديد من الأزمات في عام 2022، ما أدى إلى مشكلات بالسيولة في السوق، وإعلان بعض الشركات المتخصصة في العملات المشفرة إفلاسها، وذلك بعد أن وصلت البيتكوين إلى مستوى قياسي في عام 2021.

إفلاس أكبر بورصات العملات المشفرة

وأعلنت منصة FT التي كانت في السابق واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إفلاسها في عام 2023، وأُدين مؤسسها سام بانكمان فريد، بجميع التهم الجنائية السبع التي وجهها المدعون الفيدراليون ضده في الولايات المتحدة.

وفي عام 2023، استقال Changpeng Zhao من Binance، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل.

فرص صعود سوق العملات المشفرة

ويرى العديد من المديرين التنفيذيين بمنصات العملات المشفرة أن هناك فرصة أمام سوق العملات المشفرة للصعود، مع عودة الحماس إلى أسواق العملات المشفرة مرة أخرى، ويدعو المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى بداية موجة صاعدة جديدة.

ارتفاع عملة البيتكوين

وتعتمد التوقعات بصعود عملة البيتكوين، على عاملين أساسيين، الأول خفض عملة البيتكوين إلى النصف، الذي يحدث كل أربع سنوات، يجرى تخفيض المكافآت التي يحصل عليها عمال المناجم نظير تعدين البيتكوين إلى النصف، وهذا يحافظ على الحد الأقصى للمعروض من عملة البيتكوين، والتي لن يكون هناك سوى 21 مليونًا منها على الإطلاق.

والعامل الثاني، هو موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين، بعد سنوات من المعارضة، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الاعتماد على آلية لمتابعة سعر البيتكوين، دون الحاجة إلى الذهاب إلى البورصة والاحتفاظ بالعملة الرقمية مباشرة.

ومن المتوقع أن يساهم ذلك أن جذب عدد أكبر من المستثمرين، وتحديدًا كبار المستثمرين من المؤسسات.

توقعات سعر البيتكوين خلال 2024

ويتوقع يووي يانغ، كبير الاقتصاديين في شركة تعدين العملات المشفرة Bit Mining، أن عملة البيتكوين قد تصل إلى مستوى مرتفع يصل إلى 75000 دولار بحلول عام 2024.

ويتوقع جينز سيث جينس، الشريك الإداري في CoinFund، أن تصل عملة البيتكوين ما بين 250 ألف دولار و500 ألف دولار، خلال 2024، بحسب CNBC.