البيتكوين تقفز فوق مستوى 45 ألف دولار مع بداية 2024.. كم سعرها الآن؟

حققت البيتكوين، أشهر عملة مشفرة في العالم ارتفاعات قوية مع بداية العام الجديد 2024، ليتجاوز سعرها 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022، مع استمرار تزايد ثقة المستثمرين في الموافقة المحتملة على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، وفقًا لموقع coinmarketcap.

سعر البيتكوين اليوم

ووصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024 عند 45.913 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 أبريل 2022، وفقًا لموقع coinmarketcap.

وتتداول البيتكوين الآن عند مستوى 45.120 ألف دولار، وفقًا لموقع coinmarketcap.

وهذه المرة الأولى التي يتم تداول عملة البيتكوين فوق مستوى 45 ألف دولار منذ أبريل 2023.

صندوق استثماري لتداول البيتكوين

وجاء ارتفاع البيتكوين عند هذا المستوى، مدعومًا بتزايد الثقة بين المتداولين في أسواق العملات المشفرة، بأن الولايات المتحدة قد توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين، ما يسمح للمستثمرين بشراء العملة، وتتبع سعر البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى البورصة، ومن المحتمل أن يكون ذلك جذابًا للمستثمرين المؤسسيين الأكبر، بحسب CNBC.