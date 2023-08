أهم أخبار العالم.. تراجع سعر «البيتكوين» وإسبانيا تكافح «حرائق الكناري»

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية 5 أحداث، تنوعت ما بين اقتصادية وسياسية وظواهر طبيعية، كان من أهمها انخفاض سعر العملة الرقمية «بيتكوين» بشكل حاد، لتسجل 25 ألف و392 دولارا.

وتراجع سعرعملة «بيتكوين» الرقمية، بشكل حاد، اليوم الجمعة، ليسجل 25 ألف و392 دولارا للبيتكوين الواحد، وفقا لما أظهرته بيانات منصة «كوين ديسك» للعملات الرقمية، فيما وجهت مدينة نيويورك موظفيها لحذف تطبيق «تيك توك» من هواتفهم الرسمية، لأنه يمثل تهديدا أمنيا للشبكات التقنية في المدينة.

وفي باكستان، طالبت «مفوضية الانتخابات» بتأجيل الاقتراع البرلماني، بسبب الحاجة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد أسبوع من قيام رئيس البلاد عارف علوي بحل البرلمان بعد انتهاء ولايته «5 سنوات»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المفوضية الباكستانية، في بيان، إنها لا يمكنها استكمال لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، لتعكس الإحصاء السكاني الجديد، التي تحتاج إلى 4 أشهر، قبل 4 ديسمبر المقبل، ما يعني أن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تؤجل حتى فبراير2024 على أقل تقدير.

وفي إسبانيا، بدأت الأميرة ليونور«حوالي 18 عاما»، وريثة العرش الابنة الكبرى لملك إسبانيا فيليب السادس، التي ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المستقبل، تدريبا عسكريا لـ3سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووصلت الأميرة ليونور، إلى الأكاديمية العسكرية في سرقسطة الواقعة شمال شرق إسبانيا، برفقة والديها، الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا، وشقيقتها صوفيا، فيما عبرت وريثة العرش المستقبلية، للصحفيين، عن مزيج من الشعور بالحماس والإحساس بالتوتر.

من جانبه، أوضح العاهل الإسباني، الملك فيليب السادس، في حديث لوسائل إعلام، أنه جاء دور ليونور، مشيرا إلى أن العائلة تدعمها بقوة. وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعرب في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنه مع المتضررين من حرائق الغابات في «تنريفه» كبر «جزر الكناري».

وقدم سانشير، شكره لجميع العاملين على عملهم ومهنيتهم الهائلة في مكافحة الحريق. وتشهد «تنريفي» كبرى «جزر الكناري» الواقعة في المحيط الأطلسيي، جنوب غرب البر الرئيسي لإسبانيا، قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا، منذ يوم الثلاثاء الماضي حرائق غابات، فيما اصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على النيران كبيرة.

وقال رئيس «شرطة الكناري» لويس سانتوس، إن الحريق قضى حتى الآن على أكثر من 3 آلاف و200 هكتار «1 هكتار = ألفين و381 فدانا»، من الأراضي، مشيرا للتلفزيون المحلي، إلى حريق معقد وغير عادي، فيما أجلت السلطات نحو 3 آلاف شخص، وصدرت أوامر لنحو 4 آلاف آخرين بالبقاء في منازلهم بسبب رداءة نوعية الهواء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدوره، أشار المسؤول الإقليمي، فرناندو كلافيخو، إلى أن الحر الشديد وأحوال الطقس تزيد صعوبة عمل فرق الإطفاء، فيما حشدت السطات نحو 400 رجل إطفاء وجندي مدعومين بـ17 طائرة ومروحية لمكافحة النيران المهددة لـ6 بلديات.

Canary in Crisis: Evacuations as Fire Breaks Out on the Canary Islands pic.twitter.com/uMDTyc81J9