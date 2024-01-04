«البيئة»: تنفيذ 572 حملة لفحص عادم المركبات على الطرق خلال 2023

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية إلى 43 محطة، كما تم التعاون مع كلية الهندسة جامعة حلوان لإعداد دراسة عن تأثير الكثافة المرورية على مستويات الضوضاء البيئية في أحياء مصر الجديدة، القاهرة الجديدة، وشارع المعز، وإعداد دراسة لتقييم مستويات الضوضاء البيئية بمحطات مترو الأنفاق- الخط الثالث، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.

حملة لفحص عادم المركبات على الطريق

وتابعت وزيرة البيئة، أن جهود منظومة الحد من عادم المركبات تمكنت خلال عام 2023 من تنفيذ 572 حملة لفحص عادم المركبات على الطريق، إذ تم فحص عدد 29064 مركبة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية.

كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفني لعادم المركبات لعدد 6565 مركبة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ البرنامج السنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث تم فحص 18 جراجا بواقع 978 أتوبيسا، وتنفيذ برنامج لفحص أسطول أتوبيسات شركات النقل الجماعي بإجمالى 579، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عاما بأتوبيسات أخرى جديدة.