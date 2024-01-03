«البيئة»: إنتاج مليوني متر مكعب من الغاز الحيوي لعلاج 50 ألف طن مخلفات سنويا

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا بشأن جهود إدارة المخلفات البلاستيكية الزراعية الخطرة والهدم والبناء خلال عام 2023، في إطار دور الوزارة الرقابي بمنظومة إدارة المخلفات في مصر.

مؤسسة الطاقة الحيوية تنشئ وحدات للغاز الحيوي

وأكدت وزيرة البيئة، أنّه إيمانًا بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 في إنشاء وحدات للغاز الحيوي، ووحدات منزلية محمولة بسعة 3 مترات مكعبة.

مشروعات الغاز الحيوي تصل بنهاية العام لـ1.99 مليون متر مكعب

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام وصل إلى 1.99 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنويا، حيث يعادل 73 ألف أسطوانة بوتاجاز، وتعالج 49.2 ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 ألف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6 آلاف و300 فدان، يستفيد منها 9 آلاف و500 مواطن.