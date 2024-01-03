وزيرة البيئة: استمرار إجراءات الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى استمرار إجراءات الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات، طبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذى استوجب الإغلاق الآمن لها خلال فترة زمنية محددة، حيث تم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

تنفيذ أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لسرعة تطوير منطقة المقلب بما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجار تنفيذ أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظرًا لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أعمال المرحلة الثانية لأعمال إنشاء متنزه عام.

وأكدت وزيرة البيئة أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بتمويل من عدة جهات مانحة دولية ليعمل فى 4 محافظات (كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط)، وقد ساهم في الانتهاء خلال عام 2023 من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إنشاء وتسليم 5 محطات انتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج

وتم إنشاء وتسليم 5 محطات انتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (قنا، أسيوط، والغربية) واستكمال العمل بعدد 2 محطة بمركزى منفلوط وأبانوب بمحافظة أسيوط، والانتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، ومنها مناقصات مشروعات إنشاء مدافن صحية وخلايا دفن بقوص والسادات وأسيوط، ومشروعات إنشاء مصانع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بقوص وأسيوط ومطوبس محافظة كفر الشيخ.

وأشارت إلى استمرار أعمال التوعية وبناء القدرات، ومنها تنظيم مؤتمر كلايمثون صعيد مصر لأول مرة بمحافظة قنا بمشاركة عشرات من شباب الجامعات بالصعيد لعرض أهم المشروعات والأفكار الابتكارية الصديقة للبيئة فى إدارة المخلفات وربطها بالتغيرات المناخية، وإطلاق الحملة التوعوية «شاطئ بلا مخلفات» لتنظيف الشواطئ بمدينة الإسكندرية.