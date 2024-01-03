وزيرة البيئة: مصر تضع خطة صارمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّه في إطار توجيهات رئيس الوزراء، يتمّ التنسيق مع الوزراء المعنيين لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون حول المسئولية الممتدة للمنتج.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ تلك الاستراتيجية تستهدف تحديد معدل معين لاستهلاك الشخص للأكياس البلاستيكية الأحادية، وهو 50 كيسًا للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 كيسا للفرد في السنة في القاهرة الكبرى، وما بين 500 – 350 كيسا للفرد على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنَّه تمّ التنسيق مع وزير التجارة والصناعة لصدور قرار رقم 559، بشأن اعتماد المواصفات القياسية للأكياس البلاستيكية، والتي تضمنت زيادة سمك الكيس ليصبح 50 ميكرونا، وذلك لصعوبة تحللها وتسببها في أضرار بيئية.

وتابعت أنَّه تم توقيع وثيقة مشروع «تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام» بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، للبدء في المشروع «تحسين سلسلة القيمة» لإدارة المخلفات بمحافظة بورسعيد.

وأكدت وزيرة البيئة، أنَّ تلك المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية التي تواجهها مصر.