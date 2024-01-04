خبراء يبحثون حلولا للزيادة السكانية في محاضرة لـ«الأعلى للثقافة»

عقد المجلس الأعلى للثقافة محاضرة بعنوان «سكان مصر وتحديات المستقبل»، تناولت موضوع النمو السكاني في مصر وآثاره على المستقبل، حيث أكد المتحدثون أن النمو السكاني الضخم الذي تشهده مصر يشكل تهديدًا خطيرًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وناقش المتحدثون في المحاضرة عدة محاور، منها توزيع السكان في مصر، والطاقة الاستيعابية للأراضي المصرية، وإشكالية الكم والنوع السكاني، وتحديات المستقبل التي يفرضها النمو السكاني.

وأكد المتحدثون أن النمو السكاني الضخم يشكل عبئًا على الموارد الطبيعية والاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة البطالة والفقر، كما يؤثر على البيئة ويزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من النمو السكاني، وإعادة صياغة البعد النوعي للسكان، وتعزيز ثقافة العناية بالرعاية والجودة، لافتين إلى أن نجاح بعض الدول في الحد من النمو السكاني يؤكد إمكانية تحقيق ذلك في مصر، ولكن يتطلب ذلك حزمًا في تطبيق القانون وتغييرًا في الوعي الثقافي.