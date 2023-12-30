3 إصدارات جديدة ضمن سلسلة الكتاب الأول بـ«الأعلى للثقافة»

صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة، ضمن سلسلة «الكتاب الأول»، ثلاثة أعمال جديدة لمؤلفين جدد، وهي السلسلة التي تعني بنشر أعمال المبدعين والباحثين الشباب، الذين ينشرون أعمالهم لأول مرة.

ويرأس تحرير السلسلة، الشاعر والناقد شعبان يوسف، ويتولى الدكتور علي الشيخ مهام إدارة تحريرها، وسها صفوت سكرتارية تحريرها.

«الشخصية القبطية في الرواية المصرية»

ووفقًا للدكتور رضا عطية، أجاد الكاتب وليد لطفي أبو قورة، في تقديم مهاد تعريف بالشخصية القبطية، وخصوصية عاداتها وممارساتها، مع التأكيد على الخطأ الذي ترتكبه كثير من الكتابات والأعمال الفنية، في تقديمها الشخصية القبطية في قالب تقليدي مثالي.

رواية «شجرة الكاكا»

واعتمد الكاتب محمد الدفراوي في روايته، على السرد المتسلسل لقصة بطلته «رولا»، بعرض تطورات حياتها عبر ترتيب زمني متصاعد بشكل طبيعي، متوسلا في ذلك بأسلوب أدبي شيق، نجح من خلاله، أن ينقلنا إلى عالم خاص يأثر القارئ ويجذبه، لمتابعة الحكاية ويكشف من خلاله على ثقافة الكاتب وإلمامه بحياة الجبل، بحسب الكاتب والناقد ناصر العزبي.

المجموعة القصصية «العطاش» لـ مارك كاسترو

قال عنها الروائي الدكتور محمد إبراهيم طه، إن الكاتب تناول قضايا واقعية، يشعر القارئ وكأنه رآها أو عايشها، مواقف قريبة من أفلام الأبيض والأسود، والمجموعة القصصية في أغلب قصصها، لم تخرج من أسر الكتابة الكلاسيكية، التي تحتفل بالوصف وباللغة الرصينة، نحن أمام مجموعة قصصية تنبئ عن كاتب جاد وواعد، يمتلك بوجه عام أدوات الكتابة الجيدة.