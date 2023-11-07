«الإحصاء»: 670 ألفا و280 نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 150 يوما

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي عدد سكان مصر، اليوم الثلاثاء، إلى 105 ملايين و668 ألف نسمة، بزيادة حوالي 670 ألفا و280 نسمة خلال 150 يوما، في الفترة من 3 يونيو إلى 7 نوفمبر 2023 الجاري.

وكانت الساعة السكانية سجلت إجمالي سكان مصر يوم السبت 3 يونيو 2023، بحوالي 105 ملايين نسمة.

4.5 ألف زيادة في عدد السكان يوميا

ووفقا لأحدث الإحصاءات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الزيادة في عدد سكان مصر خلال الفترة من 3 يونيو إلى 7 نوفمبر 2023 تبلغ يوميا حوالي 4 آلاف و468 مولودا يوميا، و186 مولودا في الساعة، و3.10 مولود في الدقيقة، و0.051 مولود في الثانية الواحدة.

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان المحافظات في أنحاء مصر، حيث تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأعلى، وبلغ عدد سكانها اليوم الثلاثاء، حوالي 10 ملايين و288 ألفا و553 ألف نسمة، وجاء في المركز الثاني من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية محافظة الجيزة 9 ملايين و563 ألفا و227 نسمة، محتلة المركز الثاني في قائمة الأكثر في عدد السكان ، بينما حلت ومحافظة الشرقية ي المركز الثالث حيث بلغ عدد سكانها 7 ملايين و949 ألفا و890 نسمة .

قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان

كما رصدت الساعة السكانية عدد سكان، باقي قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان، بعد محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وهي كما يلي على الترتيب :

4 - عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و80 ألفا و78 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و921 ألفًا و388 .

6- عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و365 ألف و618نسمة.

7- عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و165 ألفا و881 نسمة.

8- عدد سكان محافظة الإسكندرية 5 ملايين و566 ألفًا و326 نسمة.

9- عدد سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و769 ألفا و816 نسمة.

10- عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و460 ألفًا و975 نسمة.