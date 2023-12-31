وفد من «الأعلى للثقافة» في المنيا للتعريف بمنحة دوائر الإبداع

استضاف فرع ثقافة المنيا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، وفدا من المجلس الأعلى للثقافة، خلال فعاليات البرنامج التدريبي كرييتف سيركلز، ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles بمحافظة المنيا الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية(اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى محافظة المنيا.

ومنحة دوائر الإبداع Creative Circles هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبي في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالي والفني للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط و محددات معلنة.

وفد الأعلى للثقافية في المنيا

ويتكون وفد المجلس الأعلى للثقافة من محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، الكاتبة رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط والمتابعة بالمجلس الأعلى للثقافة، محمود مراد مدير عام التنظيم والإدارة، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ومديرة الإدارات والمواقع الثقافية والعاملين بالفرع، وأيضا العاملين بالشباب والرياضة.

منحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلز

وتأتي الزيارة من أجل التعريف بمنحة دوائر الإبداع كريتيف سيركلز التى تنظمها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وكيفية المشاركة فى المنحه وماهى شروط الإلتحاق بها، ومن هم المستهدفين مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام في (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل والأهلي والأفراد) وشروط التقدم:

أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد).

أن يكون من قاطني محافظة المنيا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها.

ومن معايير المشروع:

- وضوح الفكرة وجديتها، وأن يعكس المشروع احتياجا وجدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من تنفيذ المشروع.