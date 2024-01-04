«أورمان المنوفية» تنظم معرض ملابس لخدمة 350 أسرة في شبين الكوم

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تنظيم معرض ملابس بنادي الغزل بشبين الكوم؛ لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا على 350 أسرة من أبناء قرى مركز شبين الكوم.

معرض ملابس جمعية الأورمان في المنوفية

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن الجميع يعملون بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى، معربًا عن شكره لكل مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية.

فرحة كبيرة من الأهالي أثناء معرض الملابس

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ المعرض شهد فرحة كبيرة من الأهالي، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم.

وشدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم.