خريطة أرقام الخط الساخن في 2024 بمياه المنوفية.. هاتف وواتساب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية تحديث الأرقام الساخنة بكل مركز ومدينة خلال 2024، ليتم استقبال الاستفسارات من المواطنين بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتوقف الخدمة بالخط الساخن 125 مؤقتا، نظرا لحدوث عطل مفاجئ، مما تسبب في انقطاع الخدمة.

أرقام الساخن بمياه المنوفية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أرقام الخط الساخن كالتالي:

- إدارة الخط الساخن لمختلف المدن ت/ 01220906668 ت/ 01220903337

- الخط الساخن بمياه المنوفية فرع شبين الكوم ت/ 0482319939 ت/ 01226094906

- الخط الساخن بمياه المنوفية بفرع الشهداء ت/ 0482753231ت/ 01220901177

- الخط الساخن بمياه المنوفية بفرع أشمون ت/ 0483442155 ت/01229943218

- الخط الساخن بمياه المنوفية بفرع تلا ت/ 0483563858 ت/ 01220994415

- الخط الساخن بمياه المنوفية بفرع مركز السادات. ت/ 0482640061 ت/ 01226055529

- الخط الساخن بمياه المنوفية بفرع قويسنا ت/ 0482781288 ت/ 01285556783

- الخط الساخن بمياه المنوفية فرع بركة السبع ت/ 0482994918 ت/01220922213

- الخط الساخن بمياه المنوفية فرع منوف ت/0483661409 ت/01226005669

- الخط الساخن بمياه المنوفية فرع الباجور ت/0483884673 ت/ 01220900277

- الخط الساخن بمياه المنوفية فرع سرس الليان ت/ 0483353993 ت/ 01226088662

تلقي شكاوى المياه واتساب

كما يمكن تلقي الشكاوى بمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن طريق الواتساب على رقم 01220906668