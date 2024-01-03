«صحة المنوفية»: خطة تأمين طبي للكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد

عقدت مديرية الصحة بالمنوفية اجتماعا لمديري الإدارات الفنية والإدارات الصحية على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك لمناقشة الأداء بمنشآت الرعاية الأساسية، ومستجدات العمل بمبادرة التطوير وتكثيف الدعاية للعيادات التخصصية المسائية، وتحسين التسجيل الطبي واستكمال الملفات العائلية وتكثيف العمل بالمبادرات الرئاسية.

تحسين المنشآت الصحية

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أهمية تحسين الأداء في منشآت التطوير من توفير القوى البشرية والانضباط وتوفير أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة من أجهزة الأشعة والمعمل والأسنان ورسم القلب وتعظيم الإستفادة من المشاركة المجتمعية بمنشآت الرعاية الأساسية بما يعود بالنفع علي المرضي والمواطنين بالمحافظة.

خطة تأمين الكنائس

وشددت وكيل صحة المنوفية على أهمية التأمين الطبي للكنائس، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وقدمت «خضر» الشكر والتقدير للعاملين بالمديرية والإدارات والوحدات الصحية، للجهود المبذولة خلال الانتخابات الرئاسية والتأمين الطبي ومبادرات الصحة العامة، ولتحسين مستوى الأداء بمنشآت الرعاية الأساسية والتي أثنت عليها لجنة المرور المركزي من قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة.