خريطة قطع المياه في المنوفية خلال يناير 2024.. اعرف المواعيد

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأنه تقرر تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدوري في الفترة من الأربعاء الموافق 2024/1/3 حتى 2024/1/24 والتي تتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن يتم استئناف أعمال الغسيل تباعاً وفقا للمواعيد المحددة خلال شهر يناير 2024.

مواعيد قطع المياه خلال شهر يناير 2024 في المنوفية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب في المنوفية، التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

الشركة تناشد المواطنين عدم استخدام المياه أثناء فترة الانقطاع

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، منوهة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

وجاءت المواعيد التي حددتها السركة كالتالي: