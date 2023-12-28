بعد الإعلان عن البرامج.. تعرف على كيفية حجز رحلات الحج السياحي للمهندسين 2024

أعلنت نقابة المهندسين، عن البرامج والأسعار الخاصة بحجز رحلات الحج السياحي للمهندسين 2024، بأسعار تبدأ من 15 ألف جنيه وحتى 33 ألف جنيه للبرامج، موضحة أن هناك مستوى الـ5 نجوم والمستوى الاقتصادي والبري، وبعد الإعلان عن كافة التفاصيل يتساءل البعض حول كيفية حجز رحلات الحج السياحي.

كيفية حجز رحلات حج المهندسين

وقالت النقابة في طرق حجز رحلات الحج السياحي 2024 للمهندسين أنه جرى فتح نظام الحجز عن طريق البريد الإلكتروني للرحلات والمصايف ومنها رحلات الحج، على أن يستمر الحجز لمدة يومين الجمعة والسبت ويغلق 31 ديسمبر، وجاءت طرق الحجز كالتالي:

- الحجزعن طريق البريد الإلكتروني للحج والعمرة والرحلات الخارجية والداخلية والمصايف.

- سداد قيمة الاشتراك خلال فترة محددة، وذلك بخزينة النقابة العامة مباشرة أو من خلال الإيداع في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري ودون ضرورة الحضور للنقابة وتسليم أصول بعض المستندات مثل جواز السفر.

استخدام البريد الإلكتروني في الحجز

وأوضحت نقابة المهندسين كيفية استخدام الحجز عن طريق البريد الإلكتروني لرحلات الحج السياحي للمهندسين 2024 كالاتي:

- مع كل إعلان على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية لرحلات النقابة العامة سيتم نشر استمارة الحجز عن www.facebook.com/Eea.Travel للمهندسين.

- يتم الاطلاع على الإعلان جيدا ثم طباعة للاستمارة وملء بياناتها بكل دقة والتوقيع عليها.

- يتم إرسال الاستمارة والمستندات المطلوبة والمحددة داخل الاستمارة على البريد الإلكتروني الخاص بالنشاط المطلوب حجزة.

- إذا توفرت إمكانية الحجز وفي خلال 48 ساعة وفي أيام العمل يتم الرد بتأكيد الحجز.

- في حالة حجز أكثر من رحلة أو مصيف يتم إيداع المبلغ بالبنك بقسيمة إيداع مستقلة لكل رحلة أو مصيف وليس قسيمة واحدة.

- على المهندس سداد قيمة الاشتراك المحدد بالاستمارة بخزينة النقابة مباشرة أو إيداع المبلغ باسمه شخصياً في حساب النقابة رقم 1243060359499600012 باسم صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري في خلال المدة المحددة، باستمرار الحجز مع إرسال قيمة الإيداع على البريد الإلكتروني الخاص بالنشاط الذي تم حجزه.