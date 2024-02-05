كيفية معرفة رقم الهاتف.. 5 طرق للحصول عليه

رقم الهاتف الخاص من أهم المعلومات الشخصية التي يجب حفظها، نظرًا لاستخداماته المتعددة؛ مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية وتسجيل الدخول إلى بعض الخدمات الإلكترونية، ومع ذلك، قد يحدث أن ننسى رقم هاتفنا الخاص، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى كيفية معرفة رقم الهاتف، وفي الحقيقة هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معرفته، نوضحها لكم عبر السطور التالية.

كيفية معرفة رقم الهاتف

توجد مجموعة من الطرق المختلفة المتعلقة بكيفية معرفة رقم الهاتف، وهي كالتالي:

1. التحقق من الكارت الذي يصحب شريحة الهاتف

تعد هذه الطريقة من أبسط الطرق وأكثرها شيوعًا لمعرفة رقم الهاتف الخاص بك، ففي معظم الحالات، يتم طباعة رقم الهاتف على الكارت الذي يصحب شريحة الهاتف، وتكون جزءًا منه، ويمكنك التحقق من رقم الهاتف الخاص بك من خلال العثور على ذلك الكارت والتحقق منه.

2. الاتصال بخدمة العملاء

إذا لم تتمكن من العثور على رقم الهاتف الخاص بك على الكارت المصاحب لشريحة الهاتف، فيمكنك الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بشركة الاتصالات التي تتعامل معها، وسوف يطلب منك ممثل خدمة العملاء بعض المعلومات الشخصية، مثل اسمك وتاريخ ميلادك وعنوانك، ثم سيتمكن من تزويدك برقم هاتفك.

3. الاتصال بشخص قريب منك

هي إحدى الطرق البسيطة أيضًا لمعرفة رقم هاتفك، فبمجرد الاتصال بشخص قريب منك سيظهر رقم هاتفك عنده، وتتمكن من معرفته وحفظه.

4. التحقق من حسابك الشخصي على موقع أو تطبيق الشركة

إذا كنت تمتلك حسابًا شخصيًا على موقع شركة الاتصالات التي تتعامل معها، فيمكنك التحقق من رقم الهاتف الخاص بك من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك والبحث عن رقم الهاتف في قسم «بيانات حسابي» أو «معلومات الحساب».

وهناك كذلك العديد من التطبيقات المتوفرة على الهواتف الذكية التي تتيح لك معرفة رقم الهاتف الخاص بك أو رقم هاتف شخص آخر، وتعمل هذه التطبيقات عادةً من خلال استخدام تقنية تحليل البيانات لتحديد رقم الهاتف من خلال الأرقام الموجودة على شريحة الهاتف أو في دليل الهاتف.

5. كود معرفة رقم الهاتف

يمثل كود معرفة رقم الهاتف أحد أهم الطرق التي يمكن من خلالها معرفة رقم الهاتف المحمول، إذ تحرص مختلف شركات المحمول في مصر على توفير أكواد الاشتراك في الخدمات المختلفة أو إلغائها، وأيضًا كود معرفة رقم الهاتف.

كود معرفة رقم الهاتف لشركة فودافون

وضحت شركة فودافون عبر موقعها الرسمي، كود معرفة رقم خط الهاتف، والذي يمكن لجميع عملائها الاتصال به لمعرفة رقمهم الجديد، وذلك بالاتصال على كود «#878*»، ثم الضغط على اتصال وسيظهر على الفور رقم خط الهاتف.

معرفة رقم هاتف شركة اتصالات

أما عن شركة اتصالات فهناك كودان، يمكنك الاتصال بأحدهما لمعرفة رقم الهاتف الخاص بك، وذلك وفقًا لما أوضحته الشركة عبر موقعها الرسمي، وهما «#947*»، أو «#25975*» ثم اكتبهما من اليسار إلى اليمين، ثم انقر على اتصال لمعرفة رقم الخط الجديد.

كود معرفة رقم هاتف شركة أورنج

ولعملاء شركة أورنج، فيمكنهم، معرفة رقم الهاتف الخاص بهم، عن طريق الاتصال بكود: «#119#» وسيظهر لهم رقم الهاتف مباشرة.

كود شركة المصرية للاتصالات «WE»

بينت شركة المصرية للاتصالات كذلك كودها الخاص الذي يمكن من خلاله معرفة رقم الهاتف، وهو: «#688*»، فيمكنك كتابته من اليسار إلى اليمين، ثم النقر على اتصال ليظهر الرقم على الفور.