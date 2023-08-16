الجيش الروسي يوقع عقدا مع شركة «بروتيوس» لتصنيع أنظمة اتصالات متعددة المهام

وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا مع شركة «بروتيوس للتكنولوجيا» لتصنيع وتوريد أنظمة اتصالات محمولة متعددة الوظائف.

المنتدى العسكري تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية

تم توقيع العقد من قبل رئيس المديرية الرئيسية لتسليح القوات المسلحة الروسية، الفريق أناتولي غولييف، والمدير العام «بروتيوس للتكنولوجيا» في منتدى الجيش 2023، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي «آرميا - 2023»، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة، ويزور المنتدى 49 وفدًا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.