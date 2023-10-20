وظائف خالية في شركة اتصالات.. مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وظائف خالية للخريجين بإحدى شركات الاتصالات الدولية، في إطار حرص الوزارة، على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة مع مؤهلاتهم الدراسية واحتياجاتهم المادية، لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المادي وتحسين حالتهم المعيشية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات الاتصالات الدولية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- توظف شركة الاتصالات الدولية، وكلاء دعم فني للهواتف الذكي، لتكون مهامهم حل الاستفسارات الفنية للعملاء.

- مكان العمل: المعادي بالقاهرة.

- أنّ يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلًا على درجة البكالريوس.

- يمكن للذكور والإناث التقديم على الوظائف.

- يجب أنّ يكون مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدم B2.

- أنّ يكون الحد الأقصى للسن 33 عامًا.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة، العاملين بها رواتب تبدأ من 8500 حتى 10 آلاف جنيه.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة، العاملين بها يومين عطلة أسبوعية.

- توفر الشركة التأمين الطبي والاجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف، الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، ثم الدخول على الاستمارة الخاصة بوظائف الشركة، ويجري ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال.