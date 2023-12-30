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باستخدام رقم الهاتف.. كيفية تحويل الأموال عبر «إنستا باي» بعد الإعفاء من الرسوم

كتب:

سعيد رمضان
08:10 م | السبت 30 ديسمبر 2023
تطبيق انستا باي

تطبيق انستا باي

يهتم عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاملات المالية، بالبحث عن طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» بشكل لحظي باستخدام رقم الهاتف، بعد قرار البنك المركزي المصري بإعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية بالجنيه المصري، اعتباراً من 1 يناير 2024.

تحويل الأموال عبر تطبيق «انستا باي»

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الخطوات المطلوبة لتحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي» بشكل لحظي باستخدام رقم الهاتف.

خطوات تحويل الأموال عبر تطبيق «إنستا باي»

- يتم فتح التطبيق ثم الضغط على «إرسال نقود».

- يتم في الخطوة التالية الضغط على «رقم الهاتف».

- بعد الضغط على رقم الهاتف يتم الضغط على علامة «حساب بنكي».

- بعد إجراء الخطوات السابقة يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في «رقم الهاتف، المبلغ» ثم الضغط على «التالي».

- يتم مراجعة بيانات التحويل.

- يتم إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام، ثم الضغط على «إدخال».

- وسيتم التحويل بنجاح

أهم البنوك المتعاملة مع تطبيق «إنستا باي»

- البنك الأهلي المصري

- بنك مصر 

- مصرف أبو ظبي الإسلامي

- بنك الإسكندرية

- بنك فيصل الإسلامي

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بقلم سعيد رمضان