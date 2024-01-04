عضو بـ«الشيوخ» عن لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي: يعزز الاستقرار

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، يؤكد مكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح في بيان صحفي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد ضرورة حل الدولتين ووقف إطلاق النار الدائم، من خلال تبادل الأسرى والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية من خلال العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

وأضاف أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض تماما من قبل الدولة المصرية، لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.