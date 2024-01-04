إعلام إسرائيلي يكشف عن اسم دولة إفريقية يسعى الاحتلال لتهجير الفلسطينيين إليها

كشف موقع إسرائيلي عن اسم دولة إفريقية يأمل الاحتلال في تهجير سكان قطاع غزة إليها في ظل دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 90 دون انتصار إسرائيلي حتى الآن يحقق الأهداف الثلاثة التي يريد الجيش الإسرائيلي تحقيقها، وهي إنهاء تواجد الفصائل الفلسطينية وإتاحة حرية الحركة للجيش وتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل.

إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين إلى الكونغو

وذكر موقع «تايمز أوف إسرائيل» أن إسرائيل تتفاوض مع دولة الكونغو الواقعة وسط قارة إفريقيا خاصة بعد إعطاء الضوء الأخضر من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكل الأحزاب الموجودة في الكنيست للتحرك بشكل رسمي لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.

دعوات تهجير مستمرة

تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع مطالبات وزراء حزبي الصهيونية المتدينة وعوتسما يهوديت ويتقدمهم بتسليل سموتريتش وإيتمار بن غفير لتنفيذ برامج الهجرة الطوعية لأهل غزة مروجين لفكرة «الترانسفير»، خاصة أن وزيرة الاستخبارات غيلا غملئيل أشارت في تصريحات صحفية بأن «الهجرة الطوعية هي الخطة الأفضل والأكثر واقعية لليوم التالي للقتال».

مفاوضات تتم بسرية مع الكونغو

وبين الموقع الإسرائيلي أن المفاوضات تتم بسرية مع الكونغو التي أعلنت موافقتها استقبال مهاجرين بالآلاف من قطاع غزة وسط مفاوضات إسرائيلية مع دول أخرى لم يتم الإعلان عنها، وجاءت أحاديث التهجير بعد ظهرت تقارير إسرائيلية تفيد بأن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، يقود فريق سيعمل على تهجير الفلسطينيين إلى دول أوروبية فيما خرج مكتبه السياسي نافيا هذا الأمر وسط استهجان من الخارجية الفلسطينية.