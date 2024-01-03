وزير الخارجية لوفد «الكونجرس»: تهجير الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار للمنطقة

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية اليوم، وفدا يضم 8 أعضاء من مجلسي الكونجرس «الشيوخ والنواب» الأمريكي برئاسة السيناتور جوني إرنست، الذي يزور مصر ضمن جولة إقليمية في المنطقة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الوزير شكري أكد في بداية اللقاء على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتشعب وتعدد أوجه ومجالات الشراكة، وتميزها بطبيعتها العابرة للحزبين.

وأعرب وزير الخارجية عن الارتياح للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، بما يعكس إدراك وعزم البلدين على تعزيزها بالمستويات.

وأكد الوزير شكري تطلع مصر لاستمرار جهود البلدين الرامية لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، مشيرا إلى أنّ حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة تفرض تكثيف آليات التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط مثلما نجح البلدان في القيام به عبر العقود الماضية.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أنّ المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الفلسطينيين، معربا عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وشدد شكري، على رفض مصر التام لجميع صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، موضحا أنّ هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، معربا عن ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسؤولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.

واتصالا بمخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة علي خلفية تطورات الحرب في قطاع غزة، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أنّ تطورات الأسابيع الأخيرة كشفت عن خطورة تحقيق سيناريو توسيع رقعة الصراع، لاسيما مع تزايد حدة وكثافة المناوشات علي الساحة اللبنانية وفى العراق وسوريا، مشددا على أنّ أمن الملاحة في البحر الأحمر ضرورة لانسياب وأمن حركة التجارة العالمية. كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية الأخرى.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبرزين حرصهم على التشاور والتعاون مع مصر حيال القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود التي تضطلع بها مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة ودورها فى تأمين خروج الرعايا الاجانب من القطاع وتسهيل صفقات الإفراج عن الأسرى.

وأجاب وزير الخارجية عن استفسارات الوفد الأمريكي بشأن رؤية مصر لمستقبل حل القضية الفلسطينية، وكذا موقفها تجاه التعامل مع دعاوى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، فضلا عن البدائل المتاحة لنزع فتيل الأزمة والتصعيد الراهن في الشرق الأوسط.