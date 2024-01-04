محافظ الشرقية: الاستجابة لـ42 ألفا و850 شكوى واستغاثة من المواطنين 

ثمّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للاستجابة لـ42 ألفا و850 شكوى، واستغاثة خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.

الاستجابة لـ42 ألفا و850 شكوى

وأكد محافظ الشرقية، أنّ مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل الشكوى من 2018 وحتى 2023، منوها بالرد على الشكاوى بنسبة 100%.

وأشار إلى أنّ مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن.

وأوضح المحافظ أنّه التقى المواطنين أكثر من مرة لتقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً من مديرية التضامن الاجتماعي، بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة؛ للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر.