«تموين الشرقية»: ضخ 180 طن سكر يوميا في المنافذ التابعة للوزارة

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن المديرية اتخذت عدة إجراءات لتوفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع احتكار هذه السلعة الاستراتيجية.

شبكه توزيع للسكر

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أن المديرية أشرفت على توزيع السكر المنصرف في البورصة السلعية لشركات التعبئة وعددها 6 شركات بمحافظة الشرقية، وذلك من خلال عمل شبكه توزيع للسكر علي مستوى المحافظة وربط المراكز التابعة للمحافظة علي شركات تعبئة السكر.

ضخ يومي للسكر

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه تم الضخ اليومي للسكر بكميات تتراوح ما بين 100 طن إلى 180 طن يومياً مما أدي إلى توافر السكر بمحلات البقالة والسلاسل التجارية، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السكر من خلال الشركات التجارية للبيع للمستهلك بسعر 27 جنيها.

وأشارت إلى أنه تم طرح السكر الحر علي البطاقات التموينية اعتباراً من 11 نوفمبر 2023 للبيع بسعر 27 جنيها، وجميع هذه الإجراءات أدت إلى تراجع أزمة السكر وزيادة المعروض بالأسواق .