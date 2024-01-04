الانتهاء من تجهيز مقرات القوافل التعليمية في الشرقية.. تنطلق اليوم

جهزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية الأماكن المخصصة؛ لتنفيذ القافلة التعليمية، والتي تنفذ للعام الحادي عشر تحت شعار «العلم.. العمل» تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

اليوم الخميس انطلاق القوافل

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود عبدالعظيم، إنّه تم التنسيق مع إدارة شباب بلبيس والإدارة التعليمية وإدارة شباب ديرب نجم، والإدارة التعليمية لتنفيذ القوافل التعليمية مشيرًا إلى انطلاق اليوم الأول للقوافل التعليمية في المدن المحددة أن تنطلق فيها اليوم الخميس.

مواعيد القوافل التعليمية وأماكنها

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنّ تنفيذ القوافل التعليمية يتم بمركز التنمية الشبابية في مدينة بلبيس للشهادتين الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي ومجمع محمد نصر عابدين للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي ومدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية للبنات للشهادة الإعدادية بديرب نجم من الـ8 صباحا وحتى الـ3 مساء على مدار يومين الخميس والجمعة 4 و5 من شهر يناير من خلال خبراء التعليم والمتخصصين في إعداد المناهج، ونظم الامتحانات النهائية بوزارة التربية والتعليم، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.