جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في بني سويف.. اعرف مواعيد منطقتك

أعلنت شركة توزيع الكهرباء، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في بني سويف 2024 بعد تغيير المواعيد والتي بدأ تطبيقها بالفعل، إذ إنّ من المقرر أن يبدأ تخفيف الأحمال من الـ11 صباحًا، ويستمر حتى الـ5 مساءً، بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءً لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال فترات الليل.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في بني سويف

وتأتي مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بمحافظة بني سويف 2024 بعد تغيير المواعيد، ومنع قطع الكهرباء ليلًا بالتزامن مع انطلاق أعمال امتحانات نصف العام 2024 لإتاحة الفرصة للتلاميذ والطلاب بمختلف مراحل النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لمذاكرة دروسهم في ليلة الامتحان.

مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة

وتستعرض «الوطن» مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديد بكافة القرى والنجوع والمدن بمحافظة بني سويف 2024، والتي تشهد انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال بمعدل ساعتين لكل منطقة خلال فتره النهار على 4 فترات، بدءًا من 1:00 ظهرًا وحتى 3:00 عصرًا، ثم فترة الانقطاع الثانية بدءًا من 2:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا، والفترة الثالثة بدءًا من 3:00 عصرًا وحتى 5:00 مساءً، وأخيرًا فترة انقطاع ساعة واحدة من 4:00 وحتى 5:00 مساءً.