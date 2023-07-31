اعرف موعد تخفيف الأحمال في القاهرة.. جدول زمني للمدن والأحياء

أعلن مجلس الوزراء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، المقرر تطبيقها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، وعليه يتساءل الكثير من المواطنين في محافظة القاهرة على سبيل المثال عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في مناطقهم.

ووفق مجلس الوزراء، فإن موعد تحفيف الأحمال في مناطق الظاهر من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1 في مناطق «شبرا، روض الفرج، الشرابية، الأميرية البلد، الزاوية الحمرا، القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، السلام أول، النهضة، الوايلي، حدائق القبة، عين شمس، المرج، السلام، مصر الجديدة، ألماظة، مدينة نصر».

مواعيد تخفيف الأحمال في القاهرة

وجاءت جدول تخفيف الأحمال على هذا النحو:

يذكر أن تخفيف الأحمال جرى تطبيقه في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مجلس الوزراء المصري خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

خطط تخفيف الأحمال في دول العالم

ووضعت الكثير من دول العالم خطة لتخفيف الأحمال، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجات الاحتباس الحراري التي تشهدها الكرة الأرضية، والتي كانت سببا في نشوب حرائق، منها في تونس والجزائر وسوريا.