متى ينتهي جدول تخفيف الأحمال؟.. مصدر بـ«الكهرباء» يوضح

يعتبر موعد تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي من الأمور التي تشغل المواطنين، بعد أن كانت حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مواعيد لقطعها، على رأس الساعة، ومراعاة البدء في فصلها بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، ولا تزيد المدة عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» جدول تخفيف الأحمال.. متى ينتهي؟.

متى ينتهي جدول تخفيف الأحمال؟

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال، وانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، متوقعًا عودة الشبكة القومية للعمل المنتظم وفق طبيعتها المعتادة، مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بشكل تدريجي، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بالمحافظات المختلفة.

حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف المصدر خلال حديثه مع «الوطن»، أن عملية تخفيف الأحمال بدأت بمعدل تخفيف يصل لـ 1600 ميجا وات، بعد أن كان في السابق يصل لـ 3000 ميجا وات و2500 ميجا وات، مع مراعاة المساواة في قطع التيار الكهربائي في مختلف المحافظات على نطاق الجمهورية، وهذا واضح في الجداول الزمنية المعلنة لقطع التيار.

انقطاع الكهرباء ساعة واحدة

وأكد المصدر، أن معدل انقطاع الكهرباء يكون ساعة واحدة بحد أقصى في اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حينما صرح خلال المؤتمر الذي جمعه مع الدكتور طارق الملا وزير البترول، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع معدلات درجات الحرارة في فصل الصيف.

وكانت أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الأسبوع الماضي، أنه يتم قطع التيار الكهربائي عن 36 منطقة في مصر الجديدة ومنطقة الحلمية، لمدة ساعة وستبدأ من الساعة 10 مساءً، حتى الـ 11 مساء، في إطار خطة تخفيف الأحمال.