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مقتل قائد بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده في قصف بطائرة مسيرة

كتب:

هانى حسن
12:00 م | الخميس 04 يناير 2024
مقتل قائد من حركة النجباء

مقتل قائد من حركة النجباء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها، نقلا عن وسائل إعلام عراقية، بأنّ 2 من قتلى القصف الذي استهدف قوات الحشد الشعبي في العراق، قائد من حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي ومساعده.

وارتفعت حصيلة القصف على مقر للحشد الشعبي شرق بغداد إلى 11 مصابا.

وحلق الطيران في سماء العاصمة العراقية بغداد بعد قصف على مقر الحشد الشعبي.

وأوضحت مصادر بالشرطة العراقية، أن غارة بطائرة مسيرة استهدفت مقرات للحشد الشعبي شرق بغداد.

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بقلم هانى حسن